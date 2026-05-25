Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона

Российский тренер Юрий Семин подвел итоги сезона-2025/26 для «Краснодара».

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«Краснодар» знает, что ему делать. Бывают безнадeжные ситуации. Но «Краснодар» – нормальная команда, которая играла в суперфинале Кубка.

Некоторые считают это за счастье. А для «Краснодара» это стало уже большим поражением. Они заняли второе место в РПЛ. Для кого-то это успех, а для «Краснодара» – не очень.

Команда находится на высоком уровне. У неe должны быть какие-то изменения. Не хватило сил от группы основных игроков, которые делают решающие моменты в игре.

Кордоба был полутравмированным, а у команды фактически не было замен», – сказал Сeмин.