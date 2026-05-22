Семин дал прогноз на суперфинал Кубка «Спартак» – «Краснодар»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Я жду в Суперфинале полных трибун на стадионе «Лужники» и высочайшего уровня мастерства от футболистов. У меня нет сомнений, что «Спартак» и «Краснодар», для которых этот матч является решающим в нынешнем сезоне, покажут бескомпромиссную борьбу.

Мне кажется, что в предстоящей встрече выиграет та команда, которая покажет более сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. При этом, на мой взгляд, как и всегда, в финальной игре фаворита нет, и стоит ждать неожиданностей, которые часто случаются в Кубке России», – сказал Сeмин.