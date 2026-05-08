Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара

Футболисты «Динамо» не могут покинуть Краснодар из-за закрытия аэропортов на юге страны.

Бело-голубые вчера уступили «Краснодару» в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева.

Делегация московского клуба продолжает оставаться в Краснодаре и ожидает дальнейших решений по транспортной ситуации.

8 мая Минтранс России сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны, включая аэропорт Краснодара.