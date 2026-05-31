Шварц пригласил российского тренера в штаб «Динамо»

В тренерский штаб Сандро Шварца войдет российский специалист. Им будет тренер по физподготовке Иван Карандашов.
Он уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022-м годах, а сейчас работает во второй команде бело-голубых.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»