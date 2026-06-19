«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему уехал из России в 2022 году.

– Что вас заставило вернуться в «Динамо»? Почему тогда невозможно было продолжать работу, а сейчас вы вернулись?

– Когда я уезжал, ситуация была для каждого новой. Для меня как для иностранца ситуация была непростой. Это было нелегкое решение, потому что у нас были дружеские отношения с руководством, но ситуация так сложилась.

На протяжении четырех лет мы оставались в тесном контакте с «Динамо». Я не хотел бы возвращаться к произошедшей ситуации. Нам нужно с чистого листа усердно работать, чтобы добиваться успеха.

Ситуация, возможно, не поменялась, но поменялось наше отношение, – сказал Шварц.