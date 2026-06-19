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  • «Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году

«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году

Сегодня, 15:20
2

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему уехал из России в 2022 году.

– Что вас заставило вернуться в «Динамо»? Почему тогда невозможно было продолжать работу, а сейчас вы вернулись?

– Когда я уезжал, ситуация была для каждого новой. Для меня как для иностранца ситуация была непростой. Это было нелегкое решение, потому что у нас были дружеские отношения с руководством, но ситуация так сложилась.

На протяжении четырех лет мы оставались в тесном контакте с «Динамо». Я не хотел бы возвращаться к произошедшей ситуации. Нам нужно с чистого листа усердно работать, чтобы добиваться успеха.

Ситуация, возможно, не поменялась, но поменялось наше отношение, – сказал Шварц.

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.
  • Он уже возглавлял московскую команду с 2020 по 2022 год.
  • Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (2)
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zlobny_zenitos
1781872904
Сикнул и сбежал...а теперь денежков хочется опять...банальщина, флюгерландия...((( да тренеришка был так себе...
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Baggio1986
1781875789
И что он честного сказал? Срубить бабла и снова свалить?))
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