Лещенко назвал более нужного тренера для «Динамо», чем Шварц

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на неудачный старт команды в РПЛ.

«Динамо» вчера проиграло «Балтике» со счетом 1:2.

У команды одно очко после двух туров РПЛ.

Бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Возможно, Гусев был наиболее удачным вариантом. Он обыграл и «Балтику», и «Крылья».

На самом деле, это не так важно. Главное, чтобы тренер был чуть пожестче. Команде нужен мотиватор, который будет их гонять. Не физически, а морально. Надо быть построже», – сказал Лещенко.