Карпин продолжает контактировать с «Динамо»

Тренер Валерий Карпин продолжает контактировать со своим бывшим клубом – «Динамо».

Об этом рассказал главный тренер москвичей Сандро Шварц.

«Мы с Карпиным в контакте. Он занимает позицию главного тренера сборной.

На протяжении двух дней молодые игроки хорошо подкованы технически. Академия проделала колоссальный объем работы. Я дам возможность молодым футболистам проявить себя в основном составе «Динамо», – сказал Шварц.