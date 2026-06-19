Карпин продолжает контактировать с «Динамо»

Тренер Валерий Карпин продолжает контактировать со своим бывшим клубом – «Динамо».
Об этом рассказал главный тренер москвичей Сандро Шварц.
«Мы с Карпиным в контакте. Он занимает позицию главного тренера сборной.
На протяжении двух дней молодые игроки хорошо подкованы технически. Академия проделала колоссальный объем работы. Я дам возможность молодым футболистам проявить себя в основном составе «Динамо», – сказал Шварц.
- В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию. Его заменил член штаба Ролан Гусев.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
Источник: «РБ Спорт»