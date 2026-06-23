Мостовой: «Какие могут быть сомнения, что я лучший игрок?»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на недавние слова своего экс-партнера Клода Макелеле.

Француз включил Мостового в число лучших партнеров в карьере.

«Не удивился словам Макелеле. Как я могу удивиться правде? Клод – мой друг, он недавно приезжал в Москву. Я тоже считаю Макелеле одним из лучших полузащитников, с которыми пересекался на поле.

В прошлом году приезжал Тотти в Россию, и, конечно же, он назвал меня лучшим игроком. Какие могут быть сомнения? Мне еще надо кому-то что-то доказывать? А кто-то сыграл две игры и ходит, рассказывает, что он лучший… Елки-палки, ребята, у меня голов больше, чем у некоторых волос на голове. Уже бесит это, честно говоря.

В Европе ценят и помнят своих легенд, а у нас одни проходимцы вылезают. У нас очень часто люди за карьеру в свои ворота два гола забивают, а потом ходят и рассказывают, какие они великие. Опуститесь на землю, ребят», – сказал Мостовой.