Мостовой: «Какие могут быть сомнения, что я лучший игрок?»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на недавние слова своего экс-партнера Клода Макелеле.
Француз включил Мостового в число лучших партнеров в карьере.
«Не удивился словам Макелеле. Как я могу удивиться правде? Клод – мой друг, он недавно приезжал в Москву. Я тоже считаю Макелеле одним из лучших полузащитников, с которыми пересекался на поле.
В прошлом году приезжал Тотти в Россию, и, конечно же, он назвал меня лучшим игроком. Какие могут быть сомнения? Мне еще надо кому-то что-то доказывать? А кто-то сыграл две игры и ходит, рассказывает, что он лучший… Елки-палки, ребята, у меня голов больше, чем у некоторых волос на голове. Уже бесит это, честно говоря.
В Европе ценят и помнят своих легенд, а у нас одни проходимцы вылезают. У нас очень часто люди за карьеру в свои ворота два гола забивают, а потом ходят и рассказывают, какие они великие. Опуститесь на землю, ребят», – сказал Мостовой.
- 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
- В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Сейчас Мостовой в футболе не работает.