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Мостовой: «Какие могут быть сомнения, что я лучший игрок?»

23 июня, 21:44
5

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на недавние слова своего экс-партнера Клода Макелеле.

Француз включил Мостового в число лучших партнеров в карьере.

«Не удивился словам Макелеле. Как я могу удивиться правде? Клод – мой друг, он недавно приезжал в Москву. Я тоже считаю Макелеле одним из лучших полузащитников, с которыми пересекался на поле.

В прошлом году приезжал Тотти в Россию, и, конечно же, он назвал меня лучшим игроком. Какие могут быть сомнения? Мне еще надо кому-то что-то доказывать? А кто-то сыграл две игры и ходит, рассказывает, что он лучший… Елки-палки, ребята, у меня голов больше, чем у некоторых волос на голове. Уже бесит это, честно говоря.

В Европе ценят и помнят своих легенд, а у нас одни проходимцы вылезают. У нас очень часто люди за карьеру в свои ворота два гола забивают, а потом ходят и рассказывают, какие они великие. Опуститесь на землю, ребят», – сказал Мостовой.

  • 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
  • В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Сейчас Мостовой в футболе не работает.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Феликс Михайлов
1782244402
По количеству выигранных трофеев, полный отстой.
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BoevStas1
1782248434
И ни как не поймет,что тренер и игрок две разные профессии….
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crf57
1782292548
Хвастун! Такой же как и петух КИРКОРОВ!
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Vitaga
1782329970
Мостовой провел свою заграничную карьеру в средненьких клубах. там на фоне большинства игроков такого же среднего уровня он выделялся чуть чуть. трофеев особо не набрал. с какого перепуга он лучший? молодец среди овец.... лучший наш игрок сыгравший в топ чемпионатах - это Канчельскис. и трофеи и настоящие топ клубы и упоминание в клубной песни как о легенде.
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