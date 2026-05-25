Ветеран «Спартака» – о разбитом Кубке России: «Нигде такого не видел»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об инциденте с разрушением трофея Кубка России.
- В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
- В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
- Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
- Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.
– Нигде такого не видел, чтобы так разваливался кубок. Даже не понимаю, как так получилось.
Но я знаю другое: у нас есть замечательный спартаковский друг, директор клубного музея Матвеев Алексей Юрьевич, он получил задание от руководства «Спартака» и спонсора команды изготовить новый кубок по эскизам.
В день финала у Алексея был день рождения, и футболисты сделали для него большой подарок, выиграв трофей.
– То, что осталось от трофея, тоже достойно музея?
– Конечно. Уверен, в музее «Спартака» рядом будут стоять разваленный кубок и новенький.
Источник: «Матч ТВ»