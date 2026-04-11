Карпина попросили не вызывать Сафонова в сборную России

Советский футболист Анзор Кавазашвили больше не хочет видеть вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в составе сборной России

– Когда Сафонов только переходил в «ПСЖ», то у вас были сомнения на этот счет, но сейчас он основной. Получается, он всe‑таки правильно поступил?

– Если он устраивает «ПСЖ», это здорово. И если он будет постоянно играть там, это, опять же, здорово. Это гордость нашей страны – играть за такой клуб.

Но когда он выступает за сборную, я удивляюсь его расхлябанности или высокомерию. Каждый матч он пропускает глупые мячи. Лучше его не вызывать в сборную России.

Пускай о нем будет память хорошая, когда в прессе пишут о его героизме в матчах за «ПСЖ», когда он взял четыре пенальти из пяти и когда говорят, что это единственный и неповторимый вратарь. Да, это история.

История, которая дает право хвалить нам своего вратаря, который приносит славу европейскому клубу. Тем более клубу очень богатому и очень знаменитому. Это здорово.

Но если у него есть такие ошибки в сборной, то Карпину не надо вызывать его. Тем более сейчас, когда мы не участвуем в чемпионатах мира, Олимпийских играх и других крупных турнирах.

Пускай Карпин наигрывает наших вратарей, выступающих здесь. И это касается не только вратарей. Зачем мы опять Головина вызываем, например? Объясните мне. Головин играет у себя. Кого мы хотим удивить, ставя его в состав на товарищеские игры? Причем на игру с командой, которая не умеет играть в классный футбол.

Я еще понимаю, если выпускать против Мали – это хорошая команда. Но и с Мали на этом месте мог сыграть любой наш молодой футболист. Я не против этих ребят, но они играют в Европе, их дергать не надо! Они привыкли играть за рубежом за свои клубы, зачем их дергать?