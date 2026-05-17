Кавазашвили определил, кто конкретно виноват в полном обнищании русского народа: «Настоящий самодур»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о распаде СССР.

«После распада СССР моя жизнь стала хуже. Горбачев в последние советские годы показал нашему народу, который был готов сражаться за свою страну, что предательство людей в мире считается почетным поступком. Все советские граждане были травмированы в этот переходный период.

Люди почувствовали, что первые лица государства их обманывают. Сытые и обеспеченные люди в СССР были вынуждены стоять перед пустыми полками в магазинах. Советский человек потерял всякую надежду на справедливость и правду. Горбачев ушел и не понес никакого наказания.

Вместо него на плечах обиженных людей пришел Ельцин – настоящий самодур. Он развалил все, что мог, собрал вокруг себя людей, которые сразу поняли, что они хотят жить при капитализме и преклоняться перед Западом. Из-за всего этого произошло полное обнищание нашего народа.

Я с молодости был членом КПСС и верил в силу коммунизма. Всегда считал, что СССР – самое справедливое государство в мире, реально гордился тем, что я советский человек. Оказалось, что рядом со мной жила пятая колонна, которая ненавидела мою страну. Эти люди в девяностые стали руководителями: Ельцин, Чубайс, Гайдар. Они испортили нормальную жизнь всем советским гражданам», – сказал Кавазашвили.