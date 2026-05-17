  • Кавазашвили определил, кто конкретно виноват в полном обнищании русского народа: «Настоящий самодур»

Кавазашвили определил, кто конкретно виноват в полном обнищании русского народа: «Настоящий самодур»

17 мая, 15:57
18

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о распаде СССР.

«После распада СССР моя жизнь стала хуже. Горбачев в последние советские годы показал нашему народу, который был готов сражаться за свою страну, что предательство людей в мире считается почетным поступком. Все советские граждане были травмированы в этот переходный период.

Люди почувствовали, что первые лица государства их обманывают. Сытые и обеспеченные люди в СССР были вынуждены стоять перед пустыми полками в магазинах. Советский человек потерял всякую надежду на справедливость и правду. Горбачев ушел и не понес никакого наказания.

Вместо него на плечах обиженных людей пришел Ельцин – настоящий самодур. Он развалил все, что мог, собрал вокруг себя людей, которые сразу поняли, что они хотят жить при капитализме и преклоняться перед Западом. Из-за всего этого произошло полное обнищание нашего народа.

Я с молодости был членом КПСС и верил в силу коммунизма. Всегда считал, что СССР – самое справедливое государство в мире, реально гордился тем, что я советский человек. Оказалось, что рядом со мной жила пятая колонна, которая ненавидела мою страну. Эти люди в девяностые стали руководителями: Ельцин, Чубайс, Гайдар. Они испортили нормальную жизнь всем советским гражданам», – сказал Кавазашвили.

Кавазашвили Анзор
rash1959
1779023959
Этот дедушка застрял в глубоком прошлом. Да, было плохо, потом гораздо лучше (2000-2015), ну а после только хуже и хуже.
Ответить
САДЫЧОК
1779024006
Этот тип сам старый самодур!
Ответить
Юбиляр
1779024885
Эту тему здесь проходили уже не раз !!! Может лучще к "нашим баранам вернемся"! Гыгыгы
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779025064
РФСПРФ ГРФ не склонен огульно хейтить советское прошлое, в нём было много достижений в социальной защите людей, каких сейчас нет; во всём виновата номенлатура, которая захотела жить как на Западе, проиграла холодную войну, Перестройку она и начала, социализм более гуманная система, чем капитализм, в котором всё вертится вокруг денег и счёта в банке, уже и шейхи под колпаком банкиров ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
СильныйМозг
1779025666
Во всём виноват спартак!
Ответить
BoevStas1
1779026253
А вообще…Это по всему миру так…хуже и хуже…затягивают гайки…
Ответить
Vitaga
1779028599
Союз был обречен после прихода Хрущева. и не важно кто там был после. на их месте мог быть любой но ничего бы не изменилось. была подорвана сама идея вера народа.
Ответить
subbotaspartak
1779028788
Это типа пас отдал? У нас футбольный сайт.... В СССР прожил 31 год, в РФ 37, ни там ни тут не жаловался - работал. Дай бог ещё пожить и Коням сегодня выиграть. Всем Удачи.
Ответить
Skull_Boy
1779032928
Если ты дЭбил, то держи это в тайне, а не кричи об этом
Ответить
Hector вернулся
1779033787
Прочитав заголовок подумалось, что сейчас дед на несколько статей наговорит)))
Ответить
