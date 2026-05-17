Непомнящий обозначил, что ждет «Зенит» в случае упущенного чемпионства

Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке РПЛ.
«Конечно, «Ростов» способен сотворить чудо. Но для меня фаворит всe равно «Зенит». Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им. Прощения не будет. Я не болею за «Зенит», но просто невозможно упускать такой шанс.
«Ростов» со всеми командами навязывает достаточно плотную игру. Пока их хватает, они могут забить и удержать счeт. Если «Зениту» не удастся забить первыми, будет чревато», – сказал Непомнящий.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
Источник: «Советский спорт»