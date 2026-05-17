Непомнящий обозначил, что ждет «Зенит» в случае упущенного чемпионства

Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Конечно, «Ростов» способен сотворить чудо. Но для меня фаворит всe равно «Зенит». Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им. Прощения не будет. Я не болею за «Зенит», но просто невозможно упускать такой шанс.

«Ростов» со всеми командами навязывает достаточно плотную игру. Пока их хватает, они могут забить и удержать счeт. Если «Зениту» не удастся забить первыми, будет чревато», – сказал Непомнящий.