Радимов высказался о матче «Ростов» – «Зенит», который решит судьбу чемпионства

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».
«Ростов» ничего не отдаст просто так. Тем более в свете разговоров об их непростом финансовом положении. Зная, как ростовские болельщики любят футбол, «Зениту» будет нелегко на этом выезде.
Очень важен будет первый гол. Если ростовчане забьют первыми, то будет сложно. Но если ты меня сейчас спросишь, кто станет чемпионом, я отвечу, что «Зенит» им станет.
«Краснодар» борется до конца, и они большие молодцы в этом плане. Где‑то в борьбе за чемпионство им помешали травмы, выбили их из ритма. Особенно выбывание Виктора Са повлияло на фланговую игру.
Часто говорят об их короткой скамейке. При этом нельзя сказать, что футболисты Мусаева плохо готовы в физическом плане. Они показали, что могут прибавлять в концовках матчей», – сказал Радимов.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.