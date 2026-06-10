Агент прокомментировал подготовку трансфера Батракова в «ПСЖ»

Паулу Барбоза, португальский агент, высказался о потенциальном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
«Батраков провел очень хороший матч за сборную России. Болельщики получили огромное удовольствие от его игры.
Что касается трансфера в «ПСЖ», то этот вопрос еще не решен. Вряд ли все станет известно до чемпионата мира. Батраков – не главный кандидат в «ПСЖ», но у него есть шанс на переход в этот клуб», – сказал Барбоза.
- Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»