Агент прокомментировал подготовку трансфера Батракова в «ПСЖ»

Паулу Барбоза, португальский агент, высказался о потенциальном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Батраков провел очень хороший матч за сборную России. Болельщики получили огромное удовольствие от его игры.

Что касается трансфера в «ПСЖ», то этот вопрос еще не решен. Вряд ли все станет известно до чемпионата мира. Батраков – не главный кандидат в «ПСЖ», но у него есть шанс на переход в этот клуб», – сказал Барбоза.