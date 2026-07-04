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Батраков получил награду из рук 31-летней жены

Вчера, 17:56
8

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил награду на церемонии чествования команды по итогам минувшего сезона.

«17 голов и 12 голевых передач в сезоне! Приз за это достижение особенно приятно получить из рук ведущей «Локо ТВ» и своей жены Ирины Подшибякиной», – написали москвичи.

  • 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (8)
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Цугундeр
1783177372
)) "Ну, что- пару слов?!." - Беги, сыночка, дядям стишок прочитай, помнишь, мы учили... ))))
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k611
1783178980
Прицепились к возрасту. Отвяжитесь от человека. Вон у президента Франции и его жены куда более существенная разница в возрасте...
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рылы
1783179562
какие же вы уроды, всё-таки.
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Semenycch
1783179765
Вот попал то парень! Вот куда приводит молодецкая похоть! Шлюшку что ли найти не мог? Теперь половину, а то и больше твоих денег, наград, заслуг заберет это существо со вторичными женскими половыми признаками!
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VVM1964
1783185387
Как ценность награды зависит от возраст жены ? 🤣
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Oldtrafford83
1783229698
Она реально как мамка рядом с ним)) Главное чтоб жили если всё всех устраивает!!!
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