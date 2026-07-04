Батраков получил награду из рук 31-летней жены

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил награду на церемонии чествования команды по итогам минувшего сезона.

«17 голов и 12 голевых передач в сезоне! Приз за это достижение особенно приятно получить из рук ведущей «Локо ТВ» и своей жены Ирины Подшибякиной», – написали москвичи.