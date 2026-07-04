Батраков получил награду из рук 31-летней жены

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил награду на церемонии чествования команды по итогам минувшего сезона.
«17 голов и 12 голевых передач в сезоне! Приз за это достижение особенно приятно получить из рук ведущей «Локо ТВ» и своей жены Ирины Подшибякиной», – написали москвичи.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»