Глава «Локо»: «Участвовать в трансферных гонках не будем, это не наш путь»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о бюджете клуба.

– Кажется, что все упирается в бюджет «Локомотива». Не думаю, что клуб отказался бы покупать больше игроков, если бы были возможности, как у «Спартака», например. Что с текущим бюджетом?

– Мы абсолютно открыты. «Локомотив» – открытое акционерное общество, по закону мы обязаны каждый год публиковать свою финансовую отчетность. Как дисциплинированные люди, мы это выполняем. Финансовый директор клуба дает расширенный комментарий, где объясняет каждую строчку и позицию в отчете.

Но что происходит? Отчет публикуется, возникает информационное освещение, выходят новости. А спустя пару месяцев кто-то выдирает строчку из отчета и создает новый инфоповод, будто что-то произошло внезапно. Хотя никаких сенсаций нет, данные из отчета были опубликованы несколькими месяцами ранее. Снова проходит время, заканчивается чемпионат, писать не о чем. И финансовая отчетность «Локомотива» вновь становится информационным поводом. Из опубликованного отчета снова взяли данные, которые интерпретировали некорректно. И мы в очередной раз поясняем и объясняем.

«Локомотив» принадлежит ОАО «Российские железные дороги» – организации, которая зарабатывает средства трудом почти миллионного коллектива. И точно могу сказать, что «Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов и соревноваться в потраченных суммах на приобретение игроков. Это не наш путь. «Локомотив» существовал при наркомате путей сообщения, далее при министерстве путей сообщения, а теперь является частью ОАО «РЖД». И так уже 90 лет. Все эти годы клуб является частью железнодорожной отрасли, а значит, и должен жить по правилам и законам этого дисциплинированного трудового сообщества. «Локомотив» не отрывается ни на один шаг от коллектива РЖД. Будем достигать результата в рамках того финансирования, которое возможно в текущей экономической ситуации.

– Была информация о долгах. Насколько финансовое состояние клуба стабильно?

– Еще раз хочу заявить – экономическое состояние «Локомотива» стабильное. У клуба нет кредитов и заимствований. В 2022 году вернули банковские долги, а в течение последних трех лет не набрали новых. Это важно для того, чтобы клуб чувствовал себя уверенно. Да, возможно, клубу не хватает средств на все пожелания. Но кому сейчас денег достаточно? Мы должны достигать результата в тех условиях, в которых находимся.

Менеджмент клуба работает, привлекаются дополнительные спонсоры, есть бетинговый партнер, помогают партнеры и по отдельным опциям. Клуб получит приличные средства за третье место в РПЛ, а также за путь в Кубке России. Будем искать новые способы инвестирования – над этим сегодня работают и генеральный директор Борис Ротенберг, и финансовая служба, и совет директоров клуба. Никто не сидит на месте ровно, все в режиме 24 на 7 собраны, ищут варианты для решения задач.