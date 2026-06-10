Губерниев призвал «Спартак» подписать Овечкина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил видео, где Артем Дзюба играет в мяч с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.
«Судя по видео, именно Овечкину нужно заключить контракт со «Спартаком» вместо Дзюбы. Артем, как выяснилось, не вратарь, а дырка! Но то, что родители играют с детьми, – это абсолютно прекрасно», – сказал Губерниев.
- Форварду Дзюбе в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта. В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов. Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
- Сейчас у Артема есть вариант с «Крыльями Советов», но он хотел бы оставаться в Москве.
- Ранее Дзюба обещал вернуться в «Спартак», однако красно-белые не хотят подписывать своего воспитанника.
- Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».
Источник: «Спорт-Экспресс»