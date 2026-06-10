Губерниев призвал «Спартак» подписать Овечкина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил видео, где Артем Дзюба играет в мяч с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.

«Судя по видео, именно Овечкину нужно заключить контракт со «Спартаком» вместо Дзюбы. Артем, как выяснилось, не вратарь, а дырка! Но то, что родители играют с детьми, – это абсолютно прекрасно», – сказал Губерниев.