Дзюба пропустил от Овечкина между ног

Нападающий Артем Дзюба встретился на пляже с хоккеистом Александром Овечкиным.
Во время игры в мяч форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» забил Артему между ног.
- Форварду Дзюбе в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта. В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов. Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
- Сейчас у Артема есть вариант с «Крыльями Советов», но он хотел бы оставаться в Москве.
- Ранее Дзюба обещал вернуться в «Спартак», однако красно-белые не хотят подписывать своего воспитанника.
- Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».
Источник: «Бомбардир»