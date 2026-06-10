Хачатурянц возвращается в российский футбол

Ашот Хачатурянц, бывший президент РПЛ, выдвинут в исполком РФС от Федерации футбола Московской области.
Место от подмосковной федерации в исполкоме стало вакантным после кончины Никиты Симоняна, который ранее избирался в состав исполкома от этой же структуры.
Довыборы в исполком пройдут на конференции РФС в конце июня. От РПЛ на вакантные места выдвинуты Константин Зырянов и Марат Сафиуллин. По квоте президента РФС Александра Дюкова в состав исполкома также претендует член совета директоров «Спартака» Иван Масляев.
- Хачатурянц с ноября 2019 года руководил судейским комитетом РФС и возглавлял экспертно-судейскую комиссию при президенте организации Александре Дюкове.
- В октябре 2021-го он стал исполняющим обязанности президента РПЛ, затем был избран на эту должность и вошел в исполком РФС как глава лиги.
- Летом 2022 года Хачатурянц покинул оба поста, а позднее основал собственную футбольную академию.
Источник: «РБ Спорт»