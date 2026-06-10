Хачатурянц возвращается в российский футбол

Ашот Хачатурянц, бывший президент РПЛ, выдвинут в исполком РФС от Федерации футбола Московской области.

Место от подмосковной федерации в исполкоме стало вакантным после кончины Никиты Симоняна, который ранее избирался в состав исполкома от этой же структуры.

Довыборы в исполком пройдут на конференции РФС в конце июня. От РПЛ на вакантные места выдвинуты Константин Зырянов и Марат Сафиуллин. По квоте президента РФС Александра Дюкова в состав исполкома также претендует член совета директоров «Спартака» Иван Масляев.