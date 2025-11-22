Экс-президент РПЛ назвал «Спартак» лучшим клубом мира

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц готов прийти в «Спартак».

«Спартак» – лучший клуб не только страны и мира, здесь за честь каждому работать. Предложения от «Спартака» у меня пока нет. Если бы оно поступило, мне бы хотелось самостоятельности для построения клуба. Гарантий хотя бы на два-три года.

Можно ли назвать это моей заявкой на работу в «Спартаке»? Здесь заявки не может быть. У клуба есть хозяин и он определяет, кто клубом будет управлять», – сказал Хачатурянц.