Тюкавин высказался о возможном отъезде в Европу летом

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о переезде в Европу.

– Можешь ли ты допустить, что так ударно проведешь оставшуюся часть сезона, после которого летом у тебя будет такое предложение от большого европейского клуба, на которое ты согласишься?

– Не знаю, возможно ли за два месяца доказать. Будет тяжело, но я буду стараться. Конечно, если кто‑то меня заметит, я буду рад, и будем обсуждать это все и решать. Самое главное – сконцентрироваться на ближайшей игре со «Спартаком», где мы будем просто обязаны выиграть, порадовать наших болельщиков, чтобы они простили нам то, что мы наделали до этого.