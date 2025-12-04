Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков готов к трансферу в «Барселону».
– В какой европейский клуб согласились бы перейти?
– «Барселона» – любимый клуб.
– Если у вас будет выбор: остаться в «Локо», сыграть 1000 матчей и у вас будет памятник перед «РЖД Ареной», или перейти в «Барселону», но не факт, что все получится, то что выберете?
– Возможно, мы узнаем об этом будущим летом.
- Батраков всю карьеру проводит в «Локомотиве».
- Он самый дорогой игрок России (23 миллиона евро).
- Летом у Батракова было предложение из Саудовской Аравии.
Источник: «Спорт-Экспресс»