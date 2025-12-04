Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал информацию о предложении из Саудовской Аравии.

Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Батракову были готовы платить 120 миллионов долларов в год.

Позднее другой представитель Алексея уточнил, что речь шла о 10 миллионах, а Шпинев оговорился.

Батраков – самый дорогой игрок России (23 миллиона евро).

– Было предложение из Саудовской Аравии?

– Предложение было, но не такое, о каком все читали в первый раз. 120 миллионов – космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение.