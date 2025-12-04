Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии

Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии

Вчера, 20:32
3

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал информацию о предложении из Саудовской Аравии.

  • Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Батракову были готовы платить 120 миллионов долларов в год.
  • Позднее другой представитель Алексея уточнил, что речь шла о 10 миллионах, а Шпинев оговорился.
  • Батраков – самый дорогой игрок России (23 миллиона евро).

– Было предложение из Саудовской Аравии?

– Предложение было, но не такое, о каком все читали в первый раз. 120 миллионов – космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (3)
kvm
1764870127
Предлагали 1500000000000000000000000000000000000000, но он не согласился...
Ответить
...короче
1764870837
...ну-вот, а Иришка там, уже конкуренток по подъездам штук пять задушила...
Ответить
