Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал информацию о предложении из Саудовской Аравии.
- Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Батракову были готовы платить 120 миллионов долларов в год.
- Позднее другой представитель Алексея уточнил, что речь шла о 10 миллионах, а Шпинев оговорился.
- Батраков – самый дорогой игрок России (23 миллиона евро).
– Было предложение из Саудовской Аравии?
– Предложение было, но не такое, о каком все читали в первый раз. 120 миллионов – космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение.
Источник: «Спорт-Экспресс»