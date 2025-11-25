Агент Батракова прокомментировал информацию о предложении игроку в 120 млн $

Агент Владимир Кузьмичeв, отреагировал на высказывание другого агента Вадима Шпинева о зарплате, которую предлагали хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову в Саудовской Аравии.

Оба агента являются представителями игрока. Ранее Шпинeв сообщил, что футболист отказался от предложения из клуба из Саудовской Аравии с зарплатой в 120 миллионов долларов в год.

«Очевидно, что Вадим Шпинeв оговорился. Там не была точно определена сумма и предложение. На тот момент «Локомотив» не рассматривал никакие предложения по Алексею. Было сказано, что готовы дать зарплату большую, порядка 10 миллионов долларов в год.

Это даже не обсуждалось, потому что сделка не могла состояться из-за позиции клуба. То, что Вадик сказал про 120 миллионов долларов – оговорился немножко», – сказал Кузьмичeв.