«Ростов» готовит «несколько сюрпризов» «Краснодару»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Конечно, погода другая, но надо тренироваться тут, чтобы привыкать к этой погоде. Первый матч весной против чемпиона? Любой соперник тяжелый. Понятно, «Краснодар» – хорошая команда, да и на выезде тяжело. Но мы готовимся, будем готовы.

На сборах виделись с «Краснодаром» каждый день, у нас хорошие отношения, они – наши друзья. В плане тактики? Каждый тренер готовит свою команду, точно будет несколько сюрпризов, как от нас, так и от них», – сказал Альба.