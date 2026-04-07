РПЛ завершила с убытком 2025-й год: подробности

Опубликован финансовый отчет российской Премьер-лиги за прошлый год.

В 2025-м выручка РПЛ составила 772,6 миллиона рублей – на 58,6 млн больше, чем годом ранее.

Рекламные доходы лиги оценены в 721,7 млн рублей – на 65,3 млн рублей больше по сравнению с 2024 годом.

Расходы на оплату труда за год выросли на 151 миллион рублей – до 350,9 млн рублей. В среднем на годовой оклад одного сотрудника тратилось 6,75 млн рублей (около 562 тысяч рублей в месяц).

Чистый убыток РПЛ за 2025 год составил 7,4 миллиона рублей. Годом ранее Премьер-лига была в плюсе – 47,1 млн рублей чистой прибыли.

Активы лиги выросли на 409 миллионов рублей и теперь стоят 1,7 миллиарда рублей.

Чистый капитал РПЛ составил 417 миллионов рублей, увеличившись за год на 132 миллиона.