В ЦСКА сформулировали цели на остаток сезона

Латераль ЦСКА Данил Круговой высказался о целях команды на остаток сезона.
– Какая цель сейчас у ЦСКА?
– Цель ЦСКА при том, что мы сейчас имеем – это третье место и забрать Кубок, потому что Суперкубок есть.
– Насколько она реалистична?
– Все зависит от нас.
- В ближайшем кубковом матче ЦСКА сыграет на выезде со «Спартаком». Встреча на «Лукойл Арене» состоится 6 мая.
- В РПЛ красно-синие идут на пятом месте.
- ЦСКА последний раз становился чемпионом в 2016 году при Леониде Слуцком.
Источник: «Матч ТВ»