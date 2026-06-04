Мамаев назвал лучшего российского игрока из нового поколения

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поддержал переход хавбека москвичей Матвея Кисляка в европейский клуб.
«Для меня сейчас Матвей Кисляк – лучший российский игрок из нового поколения. Если у него будет достойный вариант, где его всe будет устраивать, чтобы развиваться дальше, нужно ехать.
Есть пример Сафонова, как он влюбил в «ПСЖ» всю страну. Хотелось бы, чтобы у нас было несколько таких команд в Европе, за которые мы будем болеть, а наши ребята добивались там результатов и прославляли страну», – сказал Мамаев.
- 20-летний Кисляк в минувшем сезоне провел 42 матча за ЦСКА, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Российский вратарь Матвей Сафонов завоевал 8 трофеев за два сезона в составе «ПСЖ».
Источник: «Чемпионат»