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  • Мамаев назвал лучшего российского игрока из нового поколения

Мамаев назвал лучшего российского игрока из нового поколения

Вчера, 09:26
3

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поддержал переход хавбека москвичей Матвея Кисляка в европейский клуб.

«Для меня сейчас Матвей Кисляк – лучший российский игрок из нового поколения. Если у него будет достойный вариант, где его всe будет устраивать, чтобы развиваться дальше, нужно ехать.

Есть пример Сафонова, как он влюбил в «ПСЖ» всю страну. Хотелось бы, чтобы у нас было несколько таких команд в Европе, за которые мы будем болеть, а наши ребята добивались там результатов и прославляли страну», – сказал Мамаев.

  • 20-летний Кисляк в минувшем сезоне провел 42 матча за ЦСКА, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Российский вратарь Матвей Сафонов завоевал 8 трофеев за два сезона в составе «ПСЖ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ ЦСКА Мамаев Павел Сафонов Матвей Кисляк Матвей
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1780554982
Да ты с кокошей очень страну прославил.
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Foxitkuban
1780557519
Рано ему еще. Хотя бы еще годика 3-4 нужно стабильно поиграть в РПЛ. Сафонов в 25 уезжал.
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