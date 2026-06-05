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«Зенит» согласовал контракт с игроком «Локомотива»

Вчера, 23:44
7

«Зенит» согласовал основные условия личного контракта с полузащитником «Локомотива» Артeмом Карпукасом.

Стороны обсуждают детали перехода, а окончательная ясность по всем пунктам соглашения наступит в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что частью сделки могут стать игроки «Зенита» Дмитрий Васильев и Юрий Горшков.

  • В прошедшем сезоне Карпукас провел 35 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
  • Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2027 года. Он воспитанник клуба.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (7)
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волчарик
1780693407
Очень большой вопрос. Продлили контракт с Кондаковым. Бариос на выход? По моему самая сложная позиция это замена Венделу. Из наших подойдет только Батраков и возможно Сперцян. Или надо срочно искать замену, Педро в середине не потянет и быстрее всего продадут пока есть спрос.
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Plyash
1780694536
Правильнее будет сказать , Зенит согласовал контракт с Российским паспортом .
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kremenshchuk
1780694900
Комментарий скрыт модератором
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tushkanlz
1780716403
... и зря. Артём не потянет на замену гастарбайтерам. Одного достоинства, что — российский футболист, "МАЛОВАТО БУДЕТ"...Если,только, выше головы прыгнет
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