«Зенит» согласовал контракт с игроком «Локомотива»

«Зенит» согласовал основные условия личного контракта с полузащитником «Локомотива» Артeмом Карпукасом.

Стороны обсуждают детали перехода, а окончательная ясность по всем пунктам соглашения наступит в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что частью сделки могут стать игроки «Зенита» Дмитрий Васильев и Юрий Горшков.