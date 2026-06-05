«Зенит» согласовал контракт с игроком «Локомотива»

«Зенит» согласовал основные условия личного контракта с полузащитником «Локомотива» Артeмом Карпукасом.
Стороны обсуждают детали перехода, а окончательная ясность по всем пунктам соглашения наступит в начале следующей недели.
Ранее сообщалось, что частью сделки могут стать игроки «Зенита» Дмитрий Васильев и Юрий Горшков.
- В прошедшем сезоне Карпукас провел 35 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
- Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2027 года. Он воспитанник клуба.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»