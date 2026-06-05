Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, как прошла операция на тазобедренном суставе.

«Восстановление идет хорошо. Пока на костылях, но завтра уже один костыль останется.

Есть ли понимание, когда смогу играть? Не хочу загадывать, мне некуда торопиться, только Медиалига, я закончил карьеру. Теперь здоровье на первом месте», – сказал Глушаков.