Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, как прошла операция на тазобедренном суставе.
«Восстановление идет хорошо. Пока на костылях, но завтра уже один костыль останется.
Есть ли понимание, когда смогу играть? Не хочу загадывать, мне некуда торопиться, только Медиалига, я закончил карьеру. Теперь здоровье на первом месте», – сказал Глушаков.
- Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
- Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
- На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
- В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.
Источник: ТАСС