Крупная победа России, Ротенберг не отпускает Батракова в «ПСЖ», Карпукас согласовал контракт с «Зенитом» и другие новости

Стало известно, поедет ли Путин на ЧМ-2026.

Игрок ЦСКА встречается с несовершеннолетней дочерью Сергея Жукова.

Официально назван клуб, где Осинькин начнет новый сезон.

«Спартак» изменил цель на новый сезон.

«Динамо» угрожает Луневу в ходе переговоров о новом контракте.

Стало известно, перейдет ли Батраков в «Спартак».

Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен».

Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008.

Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит».

В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ».

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Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса.

Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0).

«Зенит» согласовал контракт с игроком «Локомотива».

Карпин допустил рукоприкладство в отношении игроков сборной России.