Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от пересадки волос в Турции.

«Мы были на сборах в Анталье, мне порекомендовал этого врача бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо. Бибрас не виноват, может, у него был успешный опыт.

Этот врач прилетел в свой офис в Анталье из Стамбула. Я и мой помощник, очень известный в прошлом футболист Олег Веретенников, оба сделали пересадку. Мне 4,5 тысячи (волос) пересаживали, ему – 3 тысячи.

Долго шла операция, шесть часов. Если мы говорим про лобную часть – еще более-менее, но затылочная – я недоволен результатом.

Этот же доктор предлагал мне делать повторную операцию, рассказывал, что и как. Но у меня сильный внутренний тормоз, потому что это было комплексно плохо.

Это было больно, болезненное восстановление, плохой результат – самое главное. Это все не стоило потраченных нервов, времени, сил… Бог с ними, с деньгами», – рассказал Слуцкий на ютуб-канале «Иваныч Пересадка Волос GGMED».