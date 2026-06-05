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Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»

Сегодня, 17:37
29

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от пересадки волос в Турции.

«Мы были на сборах в Анталье, мне порекомендовал этого врача бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо. Бибрас не виноват, может, у него был успешный опыт.

Этот врач прилетел в свой офис в Анталье из Стамбула. Я и мой помощник, очень известный в прошлом футболист Олег Веретенников, оба сделали пересадку. Мне 4,5 тысячи (волос) пересаживали, ему – 3 тысячи.

Долго шла операция, шесть часов. Если мы говорим про лобную часть – еще более-менее, но затылочная – я недоволен результатом.

Этот же доктор предлагал мне делать повторную операцию, рассказывал, что и как. Но у меня сильный внутренний тормоз, потому что это было комплексно плохо.

Это было больно, болезненное восстановление, плохой результат – самое главное. Это все не стоило потраченных нервов, времени, сил… Бог с ними, с деньгами», – рассказал Слуцкий на ютуб-канале «Иваныч Пересадка Волос GGMED».

  • Слуцкий в Китае с начала 2024 года.
  • Он приводил «Шэньхуа» к победе в Суперкубке Китая.
  • Слуцкий трижды приводил ЦСКА к чемпионству в РПЛ.

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Источник: Спортс
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (29)
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Desma
1780671367
Эх Лёня Лёня...., лучше бы парик купил. Всяко здоровее был бы. Как теперь организм отреагирует, одному богу известно.
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Император 1
1780672427
Очень важная информация.
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...уефан
1780672809
...я думал, он умнее. Голова, она для того, что бы есть и смотреть, чего бы съесть...
Ответить
Красногвардейчик
1780674444
Нахрена бегемоту волосы, Лёня?)))
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DMитрий
1780675361
Лёня, откуда волос брал? Если лобковая часть норм, - то понятно, а вот затылочная...?
Ответить
MaxRnD
1780676445
Красота, ..цуко - страшная сила. Два престарелых долбонафта
Ответить
mutabor0992
1780680055
Вот олень!Нужно было в Англию ехать...Вон Руни сделал и не жужжит!А на себе экономить ВРЕДНО!!!
Ответить
avera
1780682625
Комплекс по поводу лысины в таком возрасте? Н-да.
Ответить
Plyash
1780685007
Слуцкер , в Китае нельзя быть таким доверчивым , особенно с волосами . И не только на голове ...
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NewLife
1780687815
А не надо волосы с жопы брать, попросил бы у своего любовника зюбы взаймы😄
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