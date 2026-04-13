Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о потенциальном возвращении Леонида Слуцкого в армейский клуб.

«Ни в коем случае нельзя возвращать Слуцкого в ЦСКА. Он в своe время пришeл после Газзаева и не трогал команду. Они играли сами по себе хорошо.

Потом он начал что-то выдумывать, делать перестановки, из-за чего команда встала. Слуцкий подумал, что стал великим, варьировал команду.

Ребят не надо было трогать, они и без него знали, как играть. Сам виноват, что в конце не получилось. Слуцкий – это не тренер», – заявил Пономарев.