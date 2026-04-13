  • Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»

Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»

Сегодня, 16:57
18

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о потенциальном возвращении Леонида Слуцкого в армейский клуб.

«Ни в коем случае нельзя возвращать Слуцкого в ЦСКА. Он в своe время пришeл после Газзаева и не трогал команду. Они играли сами по себе хорошо.

Потом он начал что-то выдумывать, делать перестановки, из-за чего команда встала. Слуцкий подумал, что стал великим, варьировал команду.

Ребят не надо было трогать, они и без него знали, как играть. Сам виноват, что в конце не получилось. Слуцкий – это не тренер», – заявил Пономарев.

  • Сейчас Слуцкий работает в китайском «Шанхай Шэньхуа».
  • Тренер возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • С армейцами он выиграл 3 чемпионских титула, а также по 2 Кубка и Суперкубка России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа ЦСКА Слуцкий Леонид Челестини Фабио Пономарев Владимир
Комментарии (18)
boris63
1776090467
Старая новость, по второму разу пошли,бомба.
...уефан
1776090741
..."Началось в колхозе утро"...
Mirak92
1776091031
Зачем вы у этого маразматика берете интервью? Он как игрок кал был. И как аналитик, тот же кал. После Газзаева, состав меняли другие тренеры. Слуцкий слепил конфетку из ЦСКА. Один Муса чего стоил. когда ему амплуа сменил. А Понамарев, идет нах...
TOMSON
1776091788
Эти люди вообще футболом интересуются? Слуцкий выигрывал дважды чемпионство у Зенита с Спаллетти и один раз у Боаша с Халком в составе, и при этом из группы в ЛЧ стабильно выходил. Мы тогда к Французам в рейтинге приближались, уверено обойдя Португальцев. Это не нынешняя бей беги лига. В те года реально расширение лиги напрашивалось, тк очень плотно все было и даже последнее место играть умело. Посмотрите плотность календаря того ЦСКА. Вообще не понятно, как у них физики на все хватало. Что этот товарищ, что Мостовой.. Как не прочитаешь, так все у них не тренеры и игроки сами по себе играют.
Snek
1776092417
Я хз, чего дальше, тем у Пономарёва больше деменция прогрессирует. Слуцкий пришёл после Рамоса в ЦСКА, уже прошёл год как ушёл Газзаев, и Зико команду полностью перестроил, причём неудачно, Рамос сделал пару контрольный выстрелов и команда вообще померла. Слуцкий начал выстраивать команду в свой вязкий антифутбол, показал результат, а так как в ЦСКА не принято играть в такой футбол, его попросили перестроить в атакующий футбол и команда потеряла стабильность. После 14-го года, скачёк курсов валют, ЦСКА стал в два раза беднее+инфляция+кредит на стадион, и ему банально перестали покупать игроков уровня Думбия или Тошича, а без них Слуцкий готов только в вязкий антифутбол играть. Вот и разошлись как в море корабли.
Snek
1776092424
То, что выдумал Пономарёв, как будто другая реальность. Газзаева там и в помине не было, там от его состава осталась только оборона. И называть братьев Березуцких, Игнашевича, Рахимича и Акинфеева достоянием Газзаева, тоже такое себе, так как они и до ЦСКА играли на уровне, и в сборной, соответственно это не игроки одного тренера, а именно хорошие игроки, скорее - это достижение селекции ЦСКА.
АЛЕКС 58
1776093391
А кто сказал что Слуцкий хочет вернуться?
bratskij
1776095911
Слуцкий – это не тренер.
volic
1776097404
Хватить пиз****** пусть Понамарев докажет как надо тренировать.
FWSPM
1776103987
что значит не надо было трогать? он чо туда пришел на лавке посидеть?))
