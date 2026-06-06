Попов усомнился в перспективах Акинфеева: «Смешно рассуждать о том, что он еще будет играть»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что Игорь Акинфеев уже не будет столь важен для ЦСКА, как раньше.
«Акинфеев приносит пользу ЦСКА только в психологическом плане. Он может быть полезен как душа компании.
Как вратарю ему уже тяжело, это видно. У Игоря уже нет реакции. Если нападающие будут бить мимо него, то 70/30, что Акинфеев не поймает.
Возможно, Игоря и продлили, чтобы он помогал Торопу. Но не факт. Акинфеев же всем говорит, что ещe будет играть. Смешно об этом рассуждать!
По реакции видно, что он боится мяча с тех пор, как получил травму «крестов» после столкновения с Веллитоном. С того момента он не вступает в борьбу.
Видно, что у Акинфеева есть страх. Любой угловой – стопроцентная опасность у ворот ЦСКА», – сказал Попов.
- Новый контракт Акинфеева рассчитан до конца сезона-2026/27.
- Вратарь провел за ЦСКА 818 матчей, в том числе 327 сухих.