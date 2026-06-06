Мостовой обозначил, ждет ли он приглашения от «Спартака»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном приглашении от «Спартака».

– С приходом Некрасова на пост генерального директора отношение к вам клуба поменялось. Ждете ли приглашения из «Спартака»?

– Я из-за слишком хорошего характера сам никогда никуда и ни под кого не лезу, как это делают многие. А так я всегда открыт – зовите, приглашайте. Я со многими в хороших отношениях.