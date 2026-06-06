Мостовой обозначил, ждет ли он приглашения от «Спартака»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном приглашении от «Спартака».
– С приходом Некрасова на пост генерального директора отношение к вам клуба поменялось. Ждете ли приглашения из «Спартака»?
– Я из-за слишком хорошего характера сам никогда никуда и ни под кого не лезу, как это делают многие. А так я всегда открыт – зовите, приглашайте. Я со многими в хороших отношениях.
- 57-летний Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
- С красно-белыми он дважды становился чемпионом СССР.
- Его статистика за московскую команду: 142 матча, 48 голов.
Источник: Sport24