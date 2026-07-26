Капитан «Спартака» отреагировал на госпитализацию МакSим: «Поможем, все сделаем»

Роман Зобнин, капитан «Спартака», высказался о госпитализации певицы МакSим.
«Видел, что певица МакSим попала в больницу. Сейчас у нас будет выходной, после него обязательно соберемся, обсудим этот момент. Обязательно поможем. Может быть, запишем какое-то видео. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Следим, желаем здоровья», – сказал Зобнин.
- Артистка ранее отменила концерт, запланированный на 25 июля в Павлодаре.
- Она рассказала, что переживает тяжелый период после смерти отца.
- На фоне стресса состояние уроженки резко ухудшилось, из-за чего ей потребовалась госпитализация.
Источник: ТАСС