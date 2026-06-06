Названы позиции в «Спартаке», требующие усиления

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выделил позиции в команде, требующие усиления.

«Спартаку» нужны трансферы, чтобы шли вперeд. Состав хороший, но хороший футболист всегда придeтся к месту. Пару позиций можно продублировать. Ничего плохого в этом нет. Тем более клуб анонсировал, что будет бороться за первые места в новом сезоне.

Тренер понимает, какие позиции надо усилить. Наверное, это центральная зона защиты и нападающий», – сказал Ледяхов.