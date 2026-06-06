Ротенберг описал Гусева тремя словами

Член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал уход Ролана Гусева из футбольного «Динамо».

Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре 2025 года.

Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.

Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

Вместо Гусева клуб назначил немецкого тренера Сандро Шварца.

«Я с Роланом общался, мы с ним на связи. Такова судьба тренера. Тренер всегда должен быть готов, что его уволят.

Я всячески поддерживаю Гусева. Он очень хорошо себя проявил, человек душой болеет за команду. Думаю, что совсем скоро он найдет себе новую работу, потому что это очень востребованный специалист.

«Динамо» в любом случае будет бороться за трофеи, поэтому новому тренеру команды Сандро Шварцу я желаю удачи», – сказал Ротенберг.