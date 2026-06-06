Кудряшов вернулся к тренировкам через три дня после ДТП

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов избежал серьезных травм в дорожно-транспортном происшествии в минувшую среду.

Спустя три дня после аварии он приступил к тренировкам с 2DROTS.

– Федор Васильевич, какое у вас сейчас состояние?

– Отличное. Вчера и позавчера тоже было хорошее.

– Примите участие в завтрашнем матче?

– Конечно. Буду готовиться наравне с остальными ребятами.