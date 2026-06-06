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  • Романцев ответил Тихонову, который не верит в назначение в «Спартак»

Романцев ответил Тихонову, который не верит в назначение в «Спартак»

Вчера, 16:48
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на слова Андрея Тихонова о работе в московском клубе.

  • Тихонов не верит, что ему доверят возглавить красно-белых.
  • Он входил в тренерский штаб «Спартака» в 2011-2012 и 2013-2014 годах.
  • С января столичной командой руководит испанец Хуан Карлос Карседо.

– Недавно Андрей Тихонов на вопрос, верит ли он в то, что когда-нибудь возглавит «Спартак», категорично ответил: «Нет». Неужели Андрей Валерьевич настолько не верит в свои возможности, в чем он прежде не был замечен?

– Признаюсь, мне тоже в это трудно поверить. Сколько его знаю, Андрей из тех солдат, которые с самого начала дают понять, что хотят стать генералами. И в «Спартаке» уже с первого дня его появления это ощущалось.

Что в итоге и произошло – Тихонов стал одним из лидеров, выводил команду на поле с капитанской повязкой, заслужил приглашение в сборную.

Да и после «Спартака» не доигрывал свои годы, не цеплялся за футбол, стремясь продлить в нем жизнь. А оставался заметной фигурой и личностью, надежной опорой всех тренеров, в чьих командах играл.

Он и сыновей своих учит всему тому, через что прошел сам. И в тренерском деле не новичок. Поработал в штабе Карпина в «Спартаке», с «Енисеем» бился в стыках за выход в Премьер-лигу, в которую потом вернул самарские «Крылья». Так что опыта ему не занимать.

Сейчас, расставшись с «Енисеем», Тихонов взял паузу. Но продолжает жить футболом – играет за ветеранов, в роли эксперта выступает на ТВ. Уверен, что он хочет вновь вернуться в тренерское дело!

И, поверьте, он это заслужил по всем показателям. Потому допускаю, что вопрос, верит ли он в свое возвращение в «Спартак», скорее всего, был задан, когда Андрей находился не в лучшем настроении. Другого варианта быть не могло – он настоящий спартаковец!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Тихонов Андрей
Комментарии (1)
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TOMSON
1780764975
Из всего того великого Спартака к управлению командой были допущены только 3. Карпин, Черчесов, Аленичев. Оглядываясь назад, все показали далеко не худшие результаты, но руководство доверяет кому угодно, но только не своим. По мне это очень дикая ситуация..
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