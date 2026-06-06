Романцев ответил Тихонову, который не верит в назначение в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на слова Андрея Тихонова о работе в московском клубе.

Тихонов не верит, что ему доверят возглавить красно-белых.

Он входил в тренерский штаб «Спартака» в 2011-2012 и 2013-2014 годах.

С января столичной командой руководит испанец Хуан Карлос Карседо.

– Недавно Андрей Тихонов на вопрос, верит ли он в то, что когда-нибудь возглавит «Спартак», категорично ответил: «Нет». Неужели Андрей Валерьевич настолько не верит в свои возможности, в чем он прежде не был замечен?

– Признаюсь, мне тоже в это трудно поверить. Сколько его знаю, Андрей из тех солдат, которые с самого начала дают понять, что хотят стать генералами. И в «Спартаке» уже с первого дня его появления это ощущалось.

Что в итоге и произошло – Тихонов стал одним из лидеров, выводил команду на поле с капитанской повязкой, заслужил приглашение в сборную.

Да и после «Спартака» не доигрывал свои годы, не цеплялся за футбол, стремясь продлить в нем жизнь. А оставался заметной фигурой и личностью, надежной опорой всех тренеров, в чьих командах играл.

Он и сыновей своих учит всему тому, через что прошел сам. И в тренерском деле не новичок. Поработал в штабе Карпина в «Спартаке», с «Енисеем» бился в стыках за выход в Премьер-лигу, в которую потом вернул самарские «Крылья». Так что опыта ему не занимать.

Сейчас, расставшись с «Енисеем», Тихонов взял паузу. Но продолжает жить футболом – играет за ветеранов, в роли эксперта выступает на ТВ. Уверен, что он хочет вновь вернуться в тренерское дело!

И, поверьте, он это заслужил по всем показателям. Потому допускаю, что вопрос, верит ли он в свое возвращение в «Спартак», скорее всего, был задан, когда Андрей находился не в лучшем настроении. Другого варианта быть не могло – он настоящий спартаковец!