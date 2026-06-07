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Подробности переговоров «Зенита» и «Флу» по Нино

Сегодня, 10:41
7

«Флуминенсе» сделал «Зениту» предложение о переходе центрального защитника Нино за 10 миллионов евро, сообщает журналист Габриэл Амарал для аккаунта Jornada KTO 1902 в соцсети X.

Петербургский клуб оценивает 29-летнего бразильца в 17 миллионов евро, а также настаивает на более быстрых выплатах по сравнению с тем графиком, который предложил «Флуминенсе». Бразильская сторона осознает, что текущие требования «Зенита» она выполнить не готова, но рассчитывает на продолжение диалога и уже работает над новым предложением.

  • В прошедшем сезоне Нино провел 32 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
  • Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года, его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.
  • Известно, что сам Нино не против вернуться на родину.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Флуминенсе Нино
Комментарии (7)
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andrei-sarap-yandex
1780819011
пока есть спрос ПРОДАТЬ
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Desma
1780819677
Если сторона осознает, что не готова, то какой смысл продолжать диалог? Видимо есть мысль предложить Зениту сверх 10 лямов ненужного Флу игрочишку?
Ответить
Цугундeр
1780820409
А флу-флу не хо-хо?) Двадцатник и запасную почку для Вендела.)
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рылы
1780820498
10 лямов + какой-нибудь игрок флумимненсе, типа педро.
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Semenycch
1780821097
Нино можно продать за 20 миллионов или около того!
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