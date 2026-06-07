Подробности переговоров «Зенита» и «Флу» по Нино

«Флуминенсе» сделал «Зениту» предложение о переходе центрального защитника Нино за 10 миллионов евро, сообщает журналист Габриэл Амарал для аккаунта Jornada KTO 1902 в соцсети X.

Петербургский клуб оценивает 29-летнего бразильца в 17 миллионов евро, а также настаивает на более быстрых выплатах по сравнению с тем графиком, который предложил «Флуминенсе». Бразильская сторона осознает, что текущие требования «Зенита» она выполнить не готова, но рассчитывает на продолжение диалога и уже работает над новым предложением.