Кисляк отреагировал на критику в адрес сборной России

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о критике в адрес команды.

«Понимаю людей, которые критикуют игру сборной России в последних матчах. Потому что сборная всегда показывала уровень, а в последнее время случались неудачные матчи, поэтому и появлялась критика.

Я это принимаю, это абсолютно нормально. Мы стараемся, когда-то получается, когда-то – нет», – сказал Кисляк.