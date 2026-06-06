Кисляк отреагировал на критику в адрес сборной России

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о критике в адрес команды.
«Понимаю людей, которые критикуют игру сборной России в последних матчах. Потому что сборная всегда показывала уровень, а в последнее время случались неудачные матчи, поэтому и появлялась критика.
Я это принимаю, это абсолютно нормально. Мы стараемся, когда-то получается, когда-то – нет», – сказал Кисляк.
- В пятницу россияне разгромили сборную Буркина-Фасо – 3:0.
- На прошлой неделе команда Валерия Карпина уступила Египту – 0:1.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
Источник: «Чемпионат»