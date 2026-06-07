Сычев обозначил, заканчивать ли карьеру 37-летнему Дзюбе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о будущем Артема Дзюбы.

«Дзюбе надо продолжать играть. Это живой пример для молодых футболистов и болельщиков. Думаю, что он должен продолжать играть как можно дольше, как и Игорь Акинфеев. Эти люди сделали очень много хорошего для футбола. На таких живых примерах нужно растить новое поколение и смотреть, как они играют в футбол.

Артeм хочет играть только в Москве? Это уже вопрос к нему. Нужен ли он кому-то из московских клубов – это, мне кажется, демагогия. Нужно спрашивать о конкретном интересе у руководства клубов. А рассуждать в сослагательном наклонении я не вижу смысла», – сказал Сычев.