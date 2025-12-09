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Дмитрий Сычев
Дмитрий Сычев
Завершил карьеру
24 января 2002 (24), Тамбов
#68 | Вратарь
185 см
Россия
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Трансферы
Сычев назвал российского футболиста, способного повторить путь Хвичи
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2022.08.18 15:36
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Вратарь 2DROTS Сычев: «Вторая лига – это кал. Я сильнее этой лиги»
2022.08.17 22:50
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