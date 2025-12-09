Сычев назвал главный сюрприз сезона в РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев признался, что в этом сезоне его удивила «Балтика».

Калининградская команда под руководством главного тренера Андрея Талалаева занимает пятое место в РПЛ по итогам 18 туров.

– Удержит ли «Балтика» лидеров зимой или клуб раскупят?

– Все зависит от контрактов, но понятно, что предложения будут. «Балтика» – главный приятный сюрприз сезона. Без звезд и больших бюджетов команда играет смело, борется с грандами и претендует на высокие места.

Работа Талалаева – на отлично. Команда цельная, физически готова, с четкой структурой. Думаю, усиление будет, потому что амбиции растут. Реально приобрести еще двух-трех качественных игроков и бороться за тройку призеров.

– Подошел бы Саусь топ-клубу?

– Вопрос в том, как тренер видит его роль. Но по качеству он готов: молодой, перспективный, с большим потенциалом. В условиях нового лимита такие игроки становятся особенно ценными для клубов РПЛ.