Генич – о словах Глушенкова про новичков «Зенита»: «Какие-то вещи не стоило говорить»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил провокационное высказывание Максима Глушенкова о новых игроках «Зенита».

Глушенков охарактеризовал Джона Джона и Джона Дурана.

«Проверим его на искусственном поле в «Оренбурге» или в Калининграде в минус пять градусов», – сказал он про Джона.

«Кевина Дюранта знаю, в NBA играет», – так Глушенков дал понять, что не знает Дурана.

«Макс остается Максом. Он очень красиво сказал: «Мне не надо ничего доказывать, все и так знают, что я за продукт».

Действительно, какие-то вещи, может, и не стоило говорить, особенно что касается взаимоотношений с партнeрами.

Интервью такое получилось… Мне даже интересно, пресс-служба «Зенита» его сверяла или нет? Если сверяла и они это оставили, значит, они видят в этом норму», – заявил Генич.