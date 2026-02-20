Глушенков не знает новичка «Зенита» Дурана: «Дюранта знаю, в NBA играет»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о новичках команды.
– Как вам Джон Джон?
– Я не успел с ним потренироваться. Увидел его в товарищеском матче с «Динамо» – судить тяжело. Проверим его на искусственном поле в «Оренбурге» или в Калининграде в минус пять градусов. Вот и будем говорить.
– Что знаете про Дурана?
– Кевина Дюранта знаю, в NBA играет.
– А Джон Дуран.
– Пока не пересекался с ним особо.
– Ему 22 года, поиграл в Колумбии, в МЛС, в АПЛ феерил, затем – «Аль-Наср» и Турция, а сейчас – РПЛ.
– Ну, нормально, человек деньги заработал.
- Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»