Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин отреагировал на досрочный отъезд форварда Джона Дурана из «Зенита».

«Почему у Дурана не получилось? Давайте скажем прямо: Джон Дуран сделал «Зенит» чемпионом. Он внeс большой вклад – раззадорил Соболева, навязал ему конкуренцию, и Александр обрeл уверенность, стал забивать. Вы согласитесь, что во многом именно его голы принесли «Зениту» чемпионство. Дуран сыграл свою роль, и ещe какую.

Глобально какая разница, кто принeс титул: Дуран или Соболев? Если говорить о его личной игре, понятно, что он сыграл отвратительно. Думаю, вопрос мотивации – не было. Хороший футболист в прошлом, но ничего не показал. Зато показал Соболев, и классно, что наш русский парень вырвал себе место в составе и принeс чемпионство «Зениту». Красавец!» – сказал Гасилин.