Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин отреагировал на досрочный отъезд форварда Джона Дурана из «Зенита».
«Почему у Дурана не получилось? Давайте скажем прямо: Джон Дуран сделал «Зенит» чемпионом. Он внeс большой вклад – раззадорил Соболева, навязал ему конкуренцию, и Александр обрeл уверенность, стал забивать. Вы согласитесь, что во многом именно его голы принесли «Зениту» чемпионство. Дуран сыграл свою роль, и ещe какую.
Глобально какая разница, кто принeс титул: Дуран или Соболев? Если говорить о его личной игре, понятно, что он сыграл отвратительно. Думаю, вопрос мотивации – не было. Хороший футболист в прошлом, но ничего не показал. Зато показал Соболев, и классно, что наш русский парень вырвал себе место в составе и принeс чемпионство «Зениту». Красавец!» – сказал Гасилин.
- Дуран перешел в «Зенит» 9 февраля 2026 года. «Зенит» заплатил за трехмесячную аренду 2,7–2,75 млн евро, а также взял на себя выплату части зарплаты игрока в размере 4 млн евро за полгода.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова». Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.