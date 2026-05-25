  • «Краснодар» назвали главным разочарованием сезона: «Получили золотую баранку»

«Краснодар» назвали главным разочарованием сезона: «Получили золотую баранку»

Вчера, 23:48

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвел итоги сезона-2025/26 для «Краснодара».

  • Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.
  • Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).
  • В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«Главное разочарование сезона – «Краснодар». В поражениях команды можно винить не только Боселли, а многих, кто не смог удержать чемпионство и взять Кубок России.

Думаю, они настраивались на золотой дубль, а получили золотую баранку. Есть и вина тренера, ведь это он выставлял состав с футболистами, которые не выполнили задачу, не реализовали моменты, где-то проиграли.

Тренер и руководство тоже отвечают. Возможно, ошиблись с некоторыми трансферами – кого-то не купили, а кого-то взяли зря», – заявил Булыкин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар Булыкин Дмитрий
