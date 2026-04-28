Булыкин назвал лучшего футболиста, против которого он играл

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин определил сильнейшего соперника за свою карьеру.

– Кто для вас лучший игрок, против которого вы выходили на поле?

– Криштиану Роналду. Я играл против него в составе «Аякса» в матчах с «Реалом», а до этого и в сборной.

Он впечатлил скоростью, умением, финтами – всем, чем можно. И в футбольном, и в легкоатлетическом, если так можно назвать, физическом плане.

Поэтому, конечно же, он супер запомнился. Потом ещe по рассказам одноклубников, которые не могли с ним справиться. Поэтому всe это запоминается и остаeтся в памяти.